Велогонщики "Газпром-Русвело" прошли карантин по прибытии из ОАЭ и возобновили тренировки

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа. Вся команда была изолирована в отеле, в котором остановилась на время соревнований. Спортсмены, тренеры и другие члены "Газпром-Русвело" вернулись в Россию 12 марта, в ОАЭ остались только два сотрудника команды и велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев.

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Велогонщики российской команды "Газпром-Русвело" прошли карантин по возвращении из ОАЭ и уже приступили к тренировкам на сборе в Судаке. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

"Европейская программа соревнований полностью закрыта, российская - тоже, по крайней мере на март-апрель, - сказал Екимов. - В этих условиях повезло тем, в чьих странах разрешаются индивидуальные тренировки, меньше - тем, кто просто сидит дома и крутит педали на велостанках. Это, конечно, не подготовка - так, поддержание мышечного тонуса".

"Что касается наших ребят, практически вся наша сборная сейчас находится на сборе в Судаке, - добавил собеседник агентства. - Прежде всего это "Газпром-Русвело", они организованно находятся там, прошли карантинные ограничения и приступили к тренировкам. У всех выпало от двух до трех недель регулярных тренировок".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны.