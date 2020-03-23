Семь хоккеистов белорусской команды отстранены на год за участие в договорном матче

ТАСС, 23 марта. Семь хоккеистов белорусского клуба "Динамо-Молодечно" дисквалифицированы на год за участие в матче договорного характера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Дисквалификация хоккеистов завершится 31 мая 2021 года. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" проиграли "Могилеву" со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата Белоруссии 12 ноября 2019 года, по итогам расследования Следственного комитета Белоруссии стало известно, что за поражение игроки могли получить от 500 тыс. до 1 млн российских рублей в зависимости от ставок. "Динамо-Молодечно" в плей-офф дошло до полуфинала турнира, где уступило минской "Юности" в серии со счетом 1-4.

"Алексей Иванов, Никита Устиненко, Александр Сырей, Сергей Шелег, Станислав Кучкин, Павел Боярчук и Вячеслав Лисичкин, действуя из описанных корыстных побуждений, обеспечили поражение представляемой ими команды "Динамо-Молодечно" в состоявшемся 12 ноября 2019 года матче против команды "Могилев" со счетом 5:6. Благодаря эффективным совместным действиям правоохранительных органов и Федерации хоккея Белоруссии дальнейшие противоправные действия были пресечены, обвиняемые не получили незаконное вознаграждение. Все перечисленные лица признали свою вину в совершении преступления, раскаялись в содеянном", - говорится в заявлении федерации.

Также сообщается, что один из тренеров команды Игорь Кривошлык за совершение более 20 ставок на матчи с участием своей команды дисквалифицирован бессрочно.

Результат встречи и все статистические показатели были аннулированы, "Динамо-Молодечно" присвоено техническое поражение.