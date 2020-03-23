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Влияние коронавируса на спорт

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций отменила чемпионат мира

Турнир должен был пройти с 30 мая по 7 июня в Северной Македонии

ТАСС, 23 марта. Чемпионат мира по футболу под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (СonIFA), который должен был пройти с 30 мая по 7 июня в Северной Македонии, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Вспышка COVID-19 привела к тому, что команды не могут проводить тренировки, организационный комитет не смог прибыть в Северную Македонию для продолжения подготовки к турниру, а ограничения авиасообщения ставят под сомнение возможность прибытия команд для участия в турнире", - говорится в заявлении организации.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций создана в 2013 году, она объединяет 59 федераций (зачастую из непризнанных государств, автономий внутри государств), которые не включены в состав Международной федерации футбола (ФИФА). В чемпионате мира должны были принять участие 16 команд. Действующим чемпионом турнира является сборная Закарпатья, обыгравшая в финале команду Северного Кипра. В 2016 году турнир прошел в Абхазии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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