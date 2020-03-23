Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

ТАСС, 23 марта. Финальные матчи футбольных Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Никакого праздника. Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год из-за коронавируса

13 марта УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии 1/8 финала, при этом уже известны четыре команды, вышедшие в четвертьфинал более престижного турнира, - французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг".

Ранее испанская газета Marca сообщала, что финальные матчи еврокубков перенесут на конец июня: Лиги чемпионов - на 27 июня, Лиги Европы - на 24 июня. Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске, женской Лиги чемпионов - 24 мая в Вене.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.