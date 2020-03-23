Член МОК Паунд заявил, что Олимпийские игры в Токио будут перенесены

"На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке уже принято, - сказал Паунд. - Детально все еще не расписано, но Игры не начнутся 24 июля, насколько мне известно. Все будет происходить поэтапно. Сначала мы объявим об отсрочке, а потом будем разбираться с огромными последствиями этого переноса". Издание отмечает, что, вероятнее всего, Игры будут перенесены на 2021 год.

25 февраля Паунд одним из первых заявил о возможном переносе Олимпиады, тогда он отмечал, что решение по этому вопросу должно быть принято до конца мая. Позднее МОК заявил, что слова Паунда не являются официальной позицией организации.