Сорокин: УЕФА принял взвешенное решение, перенеся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

В понедельник УЕФА перенес финалы двух крупнейших еврокубковых турниров на неопределенный срок. Турниры были приостановлены 13 марта.

"Откровенно говоря, больше вариантов в нынешних условиях нет, - сказал Сорокин. - Готовиться к серьезным матчам, серьезным турнирам технически сложно, когда закрыты страны и нет доступа в отдельные столицы. Вирус внес изменения во все, и футбол здесь не исключение, так что решение абсолютно взвешенное".

Выработкой решения относительно новых дат проведения финальных матчей займется специальная рабочая группа под председательством главы организации Александера Чеферина. "Дедлайн по определению новых дат финалов? Думаю, это вопрос открытый, в принципе, были планы сыграть все матчи еврокубков до 30 июня, но каждая неделя вносит свои коррективы, - добавил собеседник агентства. - Наверное, УЕФА будет смотреть на изменение эпидемиологической ситуации. Каждый день несет какие-то сюрпризы".

На вопрос, возможно ли перенести места проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в более безопасные регионы, член исполкома УЕФА ответил: "А какой регион безопасен, где меньше зараженных? Это очень волатильная цифра, она существует в момент, когда она публикуется, и зависит от того, сколько человек прошли тесты. Изменение места проведения матчей - прерогатива УЕФА".

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске.