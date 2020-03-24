Безуглов назвал легкую атлетику в России проблемным видом спорта

ТАСС, 24 марта. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов заявил, что легкая атлетика в стране является проблемным видом спорта. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 24".

В начале марте президиум ВФЛА избрал Безуглова вице-президентом организации. Также специалист является главным врачом сборной России по футболу.

"Вид спорта нравится, но моя должность способна приносить только проблемы. Спустя месяц после начала работы могу сказать, что этот вид спорта можно назвать проблемным. Работать надо много, причем всем - сотрудникам федерации, спортсменам, тренерам. Проблем действительно хватает, без единения ничего не получится, надо признавать ошибки и стараться двигаться вперед, к сожалению, вижу это не от всех", - сказал Безуглов.

"Проблемы допинга и Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут решены, понятно, что есть база данных лаборатории, есть пробы легкоатлетов. В Чувашии много спортсменов были обвинены в нарушении антидопинговых правил, в ближайшее время в информационном поле не станет меньше негатива. Когда нулевая толерантность к допингу будет в головах и на деле, проблема решится максимально быстро", - добавил он.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт России восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Лысенко.