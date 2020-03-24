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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский комитет США призвал отложить проведение Олимпиады в Токио

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом
Описание
© AP Photo/Leo Correa

ТАСС, 24 марта. Олимпийский комитет США в понедельник призвал МОК перенести проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио на более поздний срок из-за вспышки нового коронавируса, говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

"Становится ясно, что вариант переноса [сроков Олимпиады - прим. ТАСС] является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что игры будут проведены в безопасных и равных условиях для всех участников", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США. Уточняется, что решение было принято после опроса американских спортсменов.

По мнению американского Олимпийского комитета, даже если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется к лету, тренировочный процесс и допинговый контроль будет нарушен.

Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, вице-канцлер Австрии Вернер Коглер призвал перенести Игры. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпиады в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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Распространение коронавируса нового типа
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