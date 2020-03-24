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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский огонь во время эстафеты в Японии планируют возить на автомобиле

Организационный комитет Игр считает, что обычный формат проведения эстафеты невозможен в условиях распространения пандемии коронавируса
Описание
© Aris Messinis/Pool via AP

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио планирует во время эстафеты олимпийского огня возить его на автомобиле из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо.

Также оргкомитет руководствуется тем, что появилась вероятность переноса Игр на более поздний срок. Пока окончательное решение на этот счет не будет принято, эстафета в обычном формате проводиться не будет. Сейчас пламя помещено в специальную стеклянную лампу, в которой оно было доставлено из Греции в Японию. Именно в ней огонь пока и будет оставаться.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Однако местные власти призывают людей воздержаться от массового скопления вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио. Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, а также олимпийские комитеты США и Швейцарии призвали перенести Игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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