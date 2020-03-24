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Влияние коронавируса на спорт

МОК считает, что Паунд по-своему интерпретировал заявление организации о ситуации с ОИ

В воскресенье стало известно, что МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение четырех недель
Ричард Паунд EPA/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Ричард Паунд
© EPA/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что член организации Ричард Паунд привел собственную интерпретацию заявления, касающегося возможного переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

В воскресенье стало известно, что МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение четырех недель. В понедельник председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори выразил уверенность, что Олимпиада не будет отменена. Он подчеркнул, что существует возможность переноса соревнований. В тот же день Паунд в интервью газете USA Today со ссылкой на данные, имеющиеся у МОК, заявил, что решение о переносе Олимпиады уже принято.

"Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье", - сообщили в пресс-службе организации. Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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