СМИ: российский футболист Айдов обвиняется в сдаче игр чемпионата Белоруссии

ТАСС, 24 марта. Бывший футболист "Гомеля" Дмитрий Айдов обвиняется в получении $22 тыс. за сдачу матчей чемпионата Белоруссии против БАТЭ и брестского "Динамо". Об этом сообщает издание "Прессбол".

По информации источника, за сдачу игры против БАТЭ (0:3) 13 июня 2018 года российский защитник получил $12 тыс., 20 июня за игру с брестским "Динамо" (0:6) - $10 тыс. О распределении денег внутри команды пока неизвестно. В настоящий момент идет судебное разбирательство.

Айдову 37 лет, за "Гомель" он выступал с 2017 года, в июле 2018-го завершил карьеру. Также защитник выступал за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо", нижегородскую "Волгу" и "Нижний Новгород".