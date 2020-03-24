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Футбол в России

Федотов, возглавляющий "Сочи", признан лучшим тренером месяца в РПЛ

В четырех матчах под руководством специалиста сочинский клуб одержал три победы и потерпел одно поражение
Главный тренер ФК "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Владимир Федотов, возглавляющий футбольный клуб "Сочи", признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер", в голосовании зрителей победу одержал наставник московского "Локомотива" Юрий Семин. В четырех матчах под руководством Федотова "Сочи" одержал три победы и потерпел одно поражение, что позволило сочинской команде набрать 24 очка и подняться на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. Также на награду претендовали Кирилл Новиков из московского "Динамо", Сергей Матвеев из "Краснодара" и Доменико Тедеско из столичного "Спартака".

Федотову 53 года, он возглавляет "Сочи" с января нынешнего года. Также он тренировал "Оренбург", новокузнецкий "Металлург-Кузбасс" и екатеринбургский "Урал".

Теги
Российский футбол
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