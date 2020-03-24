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Футбол в России

ПФЛ будет сотрудничать с РФС по вопросу проверки характера матча "Урожай" - "Интер"

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз проводит проверку встречи на предмет договорного характера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) будет действовать вместе с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проверки матча между краснодарским "Урожаем" и черкесским "Интером" на предмет возможного договорного характера игры. Об этом ТАСС рассказал президент ПФЛ Андрей Соколов.

Матч 19-го тура ПФЛ прошел 13 марта и завершился победой "Урожая" со счетом 3:0. В понедельник портал "Чемпионат" сообщил о том, что РФС проводит проверку встречи на предмет договорного характера.

"Мы будем действовать совместно с Российским футбольным союзом. Как и было раньше по подобным ситуациям. Больше я ничего комментировать не хочу", - сказал Соколов.

"Урожай", набрал 20 очков после 19 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице зоны "Юг". "Интер" с тем же числом очков идет на 12-й строчке.

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Российский футбол
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