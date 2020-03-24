Четыре обвиняемых по делу о договорной игре в Белоруссии хоккеиста будут привлечены к суду

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Белоруссии завершило расследование уголовного дела о договорном матче, по которому четыре обвиняемых хоккеиста клуба "Динамо-Молодечно" будут привлечены к суду. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве республики.

"В отношении трех игроков команды "Динамо-Молодечно" уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых передано прокурору для направления в суд", - проинформировали в СК республики.

Представители следствия сообщили, что незаконные действия хоккеистов квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Белоруссии - "Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования".

В результате совместной работы с сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Федерацией хоккея республики было установлено, что к договорному матчу между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев", который состоялся 12 ноября 2019 года, были причастны семь хоккеистов первой команды. Во время допросов игроки подтвердили, что матч действительно носил договорной характер, уточнили в комитете. По информации следователей, получены также сведения об иностранных гражданах, которые предложили хоккеистам "Динамо-Молодечно" незаконное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей. "В отношении инициаторов данного предложения соответствующее уголовное дело выделено в отдельное производство для осуществления их уголовного преследования за рубежом", - сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Как сообщила ранее Федерация хоккея Белоруссии, семь хоккеистов "Динамо-Молодечно" дисквалифицированы на год за участие в матче договорного характера. Дисквалификации подвергнуты Алексей Иванов, Никита Устиненко, Александр Сырей, Сергей Шелег, Станислав Кучкин, Павел Боярчук и Вячеслав Лисичкин. Один из тренеров команды Игорь Кривошлык за совершение более 20 ставок на матчи с участием своей команды дисквалифицирован бессрочно.