Смертин: пост Дзюбы про игроков "Зенита" не несет в себе дискриминационного характера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пост нападающего сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы не несет в себе дискриминационного характера. Об этом ТАСС заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Дзюба в понедельник в Instagram опубликовал пост, на котором сравнил темнокожих игроков "Зенита" с обезьянами из советского мультфильма "Обезьянки".

"Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях", - сказал Смертин.

Дзюба является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России. На счету 31-летнего форварда 13 забитых мячей в 21 матче. Дзюба является капитаном сборной России, в составе которой провел 42 игры и отметился 24 голами. Он был участником домашнего чемпионата мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала.