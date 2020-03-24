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Кризис в российской легкой атлетике

Юрченко ждет, что CAS примет справедливое решение по делам Сильнова, Антюх и Соболевой

Пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что суд намерен рассмотреть иски World Athletics, предъявленные ВФЛА и четырем легкоатлетам
Глава ВФЛА Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко ждет справедливого решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении четырех российских легкоатлетов: Андрея Сильнова, Натальи Антюх, Оксаны Кондратьевой и Елены Соболевой. Об этом Юрченко сообщил ТАСС.

Пресс-служба CAS сообщила ТАСС, что суд намерен рассмотреть иски Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), предъявленные ВФЛА и четырем легкоатлетам: Сильнову, Антюх, Кондратьевой и Соболевой.

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"Обсуждать дела, которые находятся в производстве и ждут решений суда, на мой взгляд, и некорректно, и неэтично, - заметил Юрченко. - Материалы дела конфиденциальны, юристы работают, какие-то комментарии здесь излишни. Ждем справедливых решений CAS. Ключевое слово - справедливых".

"Держим в уме и то, что, как вы понимаете, эти решения могут быть оспорены обеими сторонами", - подчеркнул глава ВФЛА.

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов в июне 2019 года сообщил ТАСС, что получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Помимо победы на Играх в Пекине, на счету Сильнова есть золото чемпионата Европы (2006), серебро (2012) и бронза (2006) чемпионатов мира в помещении, серебро Кубка Европы (2006) и командного чемпионата Европы (2014). Наталья Антюх - победительница Олимпиады 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, в ее активе есть также две медали Игр-2004: серебро в эстафете 4Х400 и бронза в беге на 400 метров.

Елена Соболева - серебряный призер зимнего чемпионата мира - 2006 в беге на 800 метров. На летнем чемпионате мира 2007 года в Японии она финишировала второй в забеге на 1500 метров, но впоследствии этот результат был аннулирован из-за нарушения спортсменкой антидопинговых правил. Оксана Кондратьева - метательница молота, в ее активе серебро Универсиады 2013 года в Казани и золото командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил летом 2015 года в Чебоксарах.

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Кризис в российской легкой атлетике
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