Юрист Зайцев: в работе агентов должен быть приоритет норм международных федераций

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Работа спортивных юристов в приоритетном порядке должна регламентироваться нормами международных федераций, а не законодательством страны. Такое мнение ТАСС высказал спортивный юрист Юрий Зайцев.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев совместно с президентом ФХР Владиславом Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов. Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту РФ предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.
"Я являюсь сторонником регулирования агентской деятельности, - сказал Зайцев. - Считаю, что любые инициативы в этой сфере оправданы, потому что, если брать многие виды спорта, то качество оказания агентских услуг в них оставляет желать лучшего. Конечно, должны быть обязательные требования для агентов и стандарты, предъявляемые к ним. В этой части законопроект поддерживаю".
"Но единственное, что должен быть приоритет норм международных федераций - страна не может оказаться в спортивной изоляции. Если в каком-то виде спорта во всем мире установлены одни требования, а мы у себя установим другие, то, получается, закроем свой рынок для иностранных агентов. Мы понимаем, что не можем купить топового иностранного футболиста, например Малкома, не пользуясь услугами его бразильского агента. Любые требования, которые устанавливаются к агентам, должны быть с учетом требований международных федераций, у последних должен быть приоритет", - добавил собеседник агентства.
Вместе с тем Зайцев отметил, что скептически относится к ограничению переходов атлетов, проходящих спортивную подготовку в профильных школах. "При всем уважении к авторам законопроекта, я достаточно скептически настроен, потому что спортивная подготовка очень похожа на получение образования, - отметил он. - Представьте, что завтра нужно переходить из одной общеобразовательной школы в другую. Под предлогом того, что государство тратит деньги на образование детей, неправильно запрещать переходы".
"В нашей правовой системе закреплена свобода образования, поэтому как нельзя запретить переходить из одной общеобразовательной организации в другую, так и нельзя запретить переходить спортсменам, проходящим спортивную подготовку, если у него нет профессионального контракта", - продолжил он.
"Международные трансферы нельзя регулировать внутренним законодательством"
Спортивный юрист также отметил, что многие спортивные школы в своей работе учитывают возможность ухода воспитанников на стадии заключения договоров. "Другое дело, что глобально, в моем понимании, такой проблемы нет, - сказал Зайцев. - Уже многие спортивные школы в футболе и хоккее заключают договоры с учениками, проходящими подготовку. Если ты досрочно переходишь из одной школы в другую, исполни положения заключенного договора. Если в нем написано, что ты должен компенсировать все расходы, которая школа за тебя понесла - заплати школе и переходи".
"Что касается международных трансферов, я понимаю особую проблему хоккея, где есть лиги, например НХЛ, которые не связаны никакими международными нормами, и они могут забирать хоккеистов, даже находящихся на контракте, - продолжил он. - Но дело в том, что международные трансферы на то и международные, что они носят не национальный характер, поэтому законом отдельной страны их нельзя урегулировать. Поэтому я не очень представляю, как можно запретить международные трансферы, руководствуясь законами Российской Федерации. Представьте, если футболист переходит из России в Италию, там российское законодательство не действует и не может действовать - поэтому каким образом можно ограничить такой переход, даже с точки зрения практики, я не очень понимаю. Более того, международные переходы регулируются нормами международных спортивных федераций, это не поле для регулирования российским законодательством".