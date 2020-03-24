Юрист Зайцев: в работе агентов должен быть приоритет норм международных федераций

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев совместно с президентом ФХР Владиславом Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов. Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту РФ предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

"Я являюсь сторонником регулирования агентской деятельности, - сказал Зайцев. - Считаю, что любые инициативы в этой сфере оправданы, потому что, если брать многие виды спорта, то качество оказания агентских услуг в них оставляет желать лучшего. Конечно, должны быть обязательные требования для агентов и стандарты, предъявляемые к ним. В этой части законопроект поддерживаю".

"Но единственное, что должен быть приоритет норм международных федераций - страна не может оказаться в спортивной изоляции. Если в каком-то виде спорта во всем мире установлены одни требования, а мы у себя установим другие, то, получается, закроем свой рынок для иностранных агентов. Мы понимаем, что не можем купить топового иностранного футболиста, например Малкома, не пользуясь услугами его бразильского агента. Любые требования, которые устанавливаются к агентам, должны быть с учетом требований международных федераций, у последних должен быть приоритет", - добавил собеседник агентства.

Вместе с тем Зайцев отметил, что скептически относится к ограничению переходов атлетов, проходящих спортивную подготовку в профильных школах. "При всем уважении к авторам законопроекта, я достаточно скептически настроен, потому что спортивная подготовка очень похожа на получение образования, - отметил он. - Представьте, что завтра нужно переходить из одной общеобразовательной школы в другую. Под предлогом того, что государство тратит деньги на образование детей, неправильно запрещать переходы".