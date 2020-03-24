Союз биатлонистов России не принимал кадровых решений по тренерскому составу сборной

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) не принимало кадровых решений по тренерскому составу сборной страны, они возможны только после заседания тренерского совета. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Правление СБР на прошлой неделе сообщило, что тренерский совет в условиях распространения коронавируса пройдет заочно, а кандидаты на место в тренерском штабе сборной России должны определиться к 6 апреля. "Известия" после заседания правления сообщили, что Сергей Белозеров сохранит пост старшего тренера мужской команды, в то время как Драчев еще в феврале анонсировал уход Виталия Норицына с должности старшего тренера женской команды.

"Мы этот вопрос даже не обсуждали. Мы сейчас только решили, как провести тренерский совет. До его заседания бессмысленно обсуждать, кто будет работать. Потому что сначала именно он должен дать оценку работе тренеров мужской и женской команды", - сказал Драчев.

Главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке, победив в спринте.