Российские волейбольные клубы могут распустить игроков до 30 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) предложила клубам отпустить игроков на индивидуальную подготовку. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.

"Клубам предложено до 30 апреля отпустить игроков, чтобы они тренировались по индивидуальному графику. Во многих регионах тренировки уже отменены. Исключение составляют только "сборники", которые тренируются по индивидуальному и ранее составленному плану", - сказал Подлозный.

Ранее ВФВ приняла решение о приостановке всех турниров до особого распоряжения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.