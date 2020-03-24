Федерация волейбола РФ примет решение по продолжению чемпионата страны вместе с клубами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) будет рассматривать до 30 марта варианты продолжения чемпионатов России совместно с клубами. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.

"До 30 марта клубы должны предоставить свое мнение по продолжению чемпионата. Мы будем рассматривать варианты", - сказал Подлозный.

ВФВ приняла решение приостановить все соревнования до особого распоряжения. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.