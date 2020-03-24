Федерация волейбола РФ примет решение по продолжению чемпионата страны вместе с клубами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) будет рассматривать до 30 марта варианты продолжения чемпионатов России совместно с клубами. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.
Ранее Подлозный сообщил ТАСС, что клубам предложено распустить игроков до 30 апреля.
"До 30 марта клубы должны предоставить свое мнение по продолжению чемпионата. Мы будем рассматривать варианты", - сказал Подлозный.
ВФВ приняла решение приостановить все соревнования до особого распоряжения. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.