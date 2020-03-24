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Мировой футбол

ФИФА назвала причину иска к ЦУМу и Philip Plein

Дело в незаконном использовании товарных знаков, ФИФА требует от ответчиков 6,5 млн рублей
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© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подала в суд на ЦУМ и российское отделение компании Phillip Plein International Group за незаконное использование товарных знаков с дизайном, похожим на ее собственный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Исковое заявление было подано 17 марта. ФИФА требует от ответчиков 6,5 млн руб.

"Дисконтный магазин Philipp Plein и ЦУМ продавали товары с обозначениями, похожими на торговые марки ФИФА. ФИФА попросила соответствующие предприятия прекратить нарушение, предоставить подробную информацию о поставщике оспариваемой продукции и объеме уже проданной продукции с незаконным использованием товарных знаков, а также выплатить компенсацию на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

"Несмотря на неоднократные апелляции, соглашение не было достигнуто, и поэтому ФИФА была вынуждена обратиться в суд с иском о защите своих исключительных прав на товарный знак. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы в настоящее время назначено на начало апреля", - добавил собеседник агентства.

Заявление было принято к производству 18 марта. Первое судебное заседание по делу назначено на 7 апреля.

Теги
РоссияМировой футбол
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