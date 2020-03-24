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Влияние коронавируса на спорт

СБР изменил порядок формирования состава биатлонистов на централизованную подготовку

Численность состава, который будет находиться на подготовке, еще не утверждена
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) в связи с переносом чемпионата страны на ноябрь изменил порядок формирования состава сборной на централизованную подготовку. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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Традиционно состав биатлонистов на централизованную подготовку к новому сезону формируется с учетом результатов чемпионата России, однако по причине распространения коронавируса было принято решение перенести турнир на ноябрь.

"Перед тем, как принимать решение о переносе чемпионата и первенства России, необходимо было понять, какими будут последствия, поскольку итоги турнира влияют на места в составе сборной, ставки тренеров и спортсменов. Совместно с Министерством спорта РФ мы приняли решение, что будем формировать состав по решению федерации - по представленным ею документам", - сказал Драчев.

При этом глава организации отметил, что численность состава, который будет находиться на централизованной подготовке, еще не утверждена. "У есть расширенный список, будем смотреть. Идей много", - заметил он.

В прошлому году к сезону в составе сборной готовились 18 мужчин и 16 женщин.

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