СБР изменил порядок формирования состава биатлонистов на централизованную подготовку

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) в связи с переносом чемпионата страны на ноябрь изменил порядок формирования состава сборной на централизованную подготовку. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

Традиционно состав биатлонистов на централизованную подготовку к новому сезону формируется с учетом результатов чемпионата России, однако по причине распространения коронавируса было принято решение перенести турнир на ноябрь.

"Перед тем, как принимать решение о переносе чемпионата и первенства России, необходимо было понять, какими будут последствия, поскольку итоги турнира влияют на места в составе сборной, ставки тренеров и спортсменов. Совместно с Министерством спорта РФ мы приняли решение, что будем формировать состав по решению федерации - по представленным ею документам", - сказал Драчев.

При этом глава организации отметил, что численность состава, который будет находиться на централизованной подготовке, еще не утверждена. "У есть расширенный список, будем смотреть. Идей много", - заметил он.

В прошлому году к сезону в составе сборной готовились 18 мужчин и 16 женщин.