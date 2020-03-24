Чешский этап Кубка мира по маунтинбайку перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 24 марта. Этап Кубка мира по маунтинбайку в Чехии перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса, а этап в Великобритании отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Этап в чешском Нове-Место был запланирован на 22-24 мая, соревнования в британском Форт-Уильяме должны были пройти 6-7 июня.

"В связи с текущей ситуацией [с коронавирусом] UCI полностью поддерживает тот факт, что проведение соревнований потенциально может быть опасным для здоровья гонщиков и болельщиков, и это может способствовать распространению COVID-19. После согласования с организационным комитетом этапа в Нове-Место UCI объявит новую дату проведения соревнования", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.