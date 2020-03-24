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Олимпиаду в Токио перенесут на год из-за коронавируса

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год, достигнув договоренности по поводу того, чтобы соревнования прошли не позднее лета 2021 года. Об этом глава правительства по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести [Олимпийские] игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года", - сказал он.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоБах, ТомасВлияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год
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