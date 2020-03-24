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Влияние коронавируса на спорт

Вице-чемпионка Европы по керлингу Виктория Райт стала медсестрой

Британка решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
Виктория Райт EPA-EFE/Jonas Ekstromer
Описание
Виктория Райт
© EPA-EFE/Jonas Ekstromer

ТАСС, 24 марта. Шотландская керлингистка Виктория Райт сменила спорт на работу ночной медсестрой, решив внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга Великобритании.

26-летняя Райт входит в состав сборной Шотландии по керлингу, которая должна была участвовать в чемпионате мира. Однако соревнования в канадском городе Принс-Джордж, которые были запланированы на 14-22 марта, отменили из-за коронавируса.

"Когда мы прилетели в Принс-Джордж после нескольких дней тренировок в Ванкувере, начали осознавать, что ситуация в мире меняется, и закрались сомнения, что наши соревнования состоятся, - сказала Райт. - Это была странная ситуация. Но мы могли видеть, как все быстро менялось, и поняли, что существуют гораздо более важные вещи, чем спорт".

"Для меня спорт отошел на второй план на фоне того, что сейчас происходит. Когда я вышла на работу на прошлой неделе в больницу, она была буквально наводнена. Здесь не нужны чемпионы мира, здесь важно оценить реальную картину и начать оказывать помощь", - добавила Райт.

Райт в составе шотландской сборной стала серебряным призером чемпионата Европы 2019 года. Также на ее счету золотая медаль чемпионата Шотландии 2018 года. До начала профессиональной спортивной карьеры она училась на медсестру в Глазго.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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