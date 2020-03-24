МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели телефонные переговоры, в ходе которых японский премьер предложил отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

ТАСС, 24 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК [Томас Бах] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества", - говорится в сообщении.

"Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", - добавляется в релизе МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.