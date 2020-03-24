Свищев: решение отложить ОИ направлено на сохранение здоровья и жизни спортсменов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио является верным, оно направлено на сохранение жизни и здоровья спортсменов и болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год.

"Правильное решение, поддерживаю его, - сказал Свищев. - Не надо рисковать жизнями спортсменов и наших болельщиков. Год потерпим, но зато мы будем уверены, что с этой заразой мы покончим. Мир тратит миллиарды долларов на борьбу с вирусом, поэтому и здесь, к сожалению, будут финансовые потери".

"Никакие деньги не могут быть сравнимы с человеческими жизнями и здоровьем", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.