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Перенос Олимпиады в Японии

Минспорт РФ с уважением относится к решению МОК и руководства Японии о переносе Олимпиады

Игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ с уважением отнеслось к решению Международного олимпийского комитета (МОК) и руководства Японии о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил ТАСС.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Олимпийских игр на один год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением. В это непростое время во главу угла безусловно поставлено здоровье спортсменов, здоровье организаторов, здоровье всех представителей стран - членов МОК. Мы будем выстраивать наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу", - сказал Матыцин.

"В настоящее время практически большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями по решению вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований. Мы будем делать максимально все возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса - спортсмены в этом нуждаются. И этот цикл не должен прерываться", - добавил министр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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