Фазель: легче было бы провести Олимпиаду в сентябре-октябре, чем через год

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Провести летние Олимпийские игры в Токио в сентябре-октябре было бы легче, чем перенести их на лето 2021 года. Об этом ТАСС рассказал член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год.

"Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре. Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Игр осенью были бы проблемы, но перенести Олимпиаду на конец сентября - октябрь было бы гораздо удобней, чем провести их в следующем году, - сказал Фазель. - На следующее лето запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике, водным видам спорта. У других федераций также есть свои турниры".