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Перенос Олимпиады в Японии

Журова: Игры в Токио были перенесены, чтобы ни у кого не было преимуществ в подготовке

Соревнования были запланированы на период с 24 июля по 9 августа
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова Николай Галкин/ТАСС
Описание
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе Олимпийских игр в Токио, чтобы не давать никому преимуществ во время подготовки к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах приняли совместное решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

"В этой ситуации решение принято в интересах спортсменов, - сказала Журова. - Не все смогут в условиях карантина подготовиться к Олимпиаде, в некоторых странах в залы не пускают. Где же они тогда должны готовиться? У стран, где нет жесткого карантина, появляется преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предложил перенести Игры".

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"МОК не нужны скандалы. Они до последнего надеялись, что вирус не будет развиваться так быстро. Но даже если к августу темп распространения бы спал, то спортсмены попросту не успели бы подготовиться", - добавила Журова.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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