Журова: Игры в Токио были перенесены, чтобы ни у кого не было преимуществ в подготовке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе Олимпийских игр в Токио, чтобы не давать никому преимуществ во время подготовки к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах приняли совместное решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.
"В этой ситуации решение принято в интересах спортсменов, - сказала Журова. - Не все смогут в условиях карантина подготовиться к Олимпиаде, в некоторых странах в залы не пускают. Где же они тогда должны готовиться? У стран, где нет жесткого карантина, появляется преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предложил перенести Игры".
"МОК не нужны скандалы. Они до последнего надеялись, что вирус не будет развиваться так быстро. Но даже если к августу темп распространения бы спал, то спортсмены попросту не успели бы подготовиться", - добавила Журова.
Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.