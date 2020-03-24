Журова: Игры в Токио были перенесены, чтобы ни у кого не было преимуществ в подготовке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе Олимпийских игр в Токио, чтобы не давать никому преимуществ во время подготовки к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах приняли совместное решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

"В этой ситуации решение принято в интересах спортсменов, - сказала Журова. - Не все смогут в условиях карантина подготовиться к Олимпиаде, в некоторых странах в залы не пускают. Где же они тогда должны готовиться? У стран, где нет жесткого карантина, появляется преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предложил перенести Игры".