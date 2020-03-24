Бычков: скалолазы очень ждали Олимпиады-2020, но сейчас важнее безопасность спортсменов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Скалолазы всего мира ждали Олимпийских игр в Токио и дебюта на Олимпиаде, но в данной ситуации важнее безопасность спортсменов и болельщиков. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели телефонные переговоры, в ходе которых японский премьер предложил отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

"Это вопрос мирового масштаба, от нас тут ничего не зависит. Очень ждали этой Олимпиады, которая должна стать дебютной для скалолазания, так что немного не так себе все это представляли. Думали, что она запомнится нам тем, что станет первой для скалолазов, а не тем, что ее перенесут из-за коронавируса. Надеемся, что ситуация [со скалолазанием на Олимпиаде] не поменяется глобально, что Игры состоятся в следующем году, а сейчас главное - безопасность спортсменов и болельщиков", - отметил Бычков.

"Надо будет понять, как будет происходить отбор на Игры. Возможно, что нынешний олимпийский отбор будет обнулен, от этого уже будет зависеть и подготовка спортсменов. Не могу сказать, что это хуже или лучше, это просто новые обстоятельства. Международная федерация примет решение по отбору, а мы уже будем исходить из этого", - добавил собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.