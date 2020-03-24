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Перенос Олимпиады в Японии

Юрченко: перенос Олимпиады дает шанс ВФЛА увеличить представительство спортсменов в Токио

Игры пройдут в Японии в 2021 году
Глава ВФЛА Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса дает дополнительный шанс Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) увеличить представительство российских спортсменов на Играх. Об этом ТАСС заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр на один год. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, при этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. ВФЛА доверено формировать этот список, однако приоритет для попадания в десятку будут иметь спортсмены из международного пула допинг-тестирования.

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"[Президент World Athletics] Себастьян Коу - один из первых руководителей международных спортивных федераций, кто высказался за перенос сроков [Олимпиады]. Его позиция мне импонирует, учитывая и то, что многие звезды мировой легкой атлетики высказывались ранее в том же ключе. Что касается российских легкоатлетов, для нас, ВФЛА, этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию. У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога, грамотного взаимодействия и умных переговоров с World Athletics изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия российских легкоатлетов в крупных международных соревнованиях, так и в целом, со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи", - отметил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений. В настоящее время в международный пул допинг-тестирования входят Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км).

"На мой взгляд, решение о переносе Игр действительно сейчас наиболее оптимально и разумно, хотя понятно, как сложно его было принять МОК, учитывая интересы многих, так скажем, участников на спортивном, политическом и экономическом поле. Важно, что здоровье и безопасность людей в итоге поставлены на первый план. Причины многими озвучивались - это в том числе и необходимость в равных, а главное, оптимальных условиях подготовки к старту. Не надо забывать и то, что Олимпиада - это прежде всего праздник, вдохновение, спектакль, который требует определенной атмосферы, которую, конечно, сложно было бы представить воплощенной в реальность летом этого года, учитывая те условия, в которых мы все сейчас находимся", - заключил Юрченко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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