Исхакова: перенос ОИ-2020 скажется на спортсменах, которые годами готовились к Играм

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение о переносе Олимпийских игр в Токио негативно отразится на спортсменах, которые на протяжении четырех лет готовились к этому старту. Такое мнение ТАСС высказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.

"Даже не знаю, что сказать, от нас ведь ничего не зависит. Надеемся, что ситуация наладится, что Олимпийские игры проведут [через год]. Понятно, что такой перенос - это плохо для спортсменов, они подводились под определенные сроки, тренировались, готовились все четыре года, для них это определенный завершающий этап, а сейчас не очень понятно, к чему и как готовиться. Российский спорт пережил многое, так что переживем и это, будем исходить из реалий", - отметила Исхакова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.