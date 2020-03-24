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Перенос Олимпиады в Японии

Вопрос с купленными билетами на ОИ будет решаться с учетом интересов зрителей

По словам генерального секретаря оргкомитета "Токио-2020", на данный момент неясен масштаб расходов, связанных с переносом Игр, и непонятно, кто будет эти расходы компенсировать

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио уделят должное внимание вопросу уже приобретенных билетов на Игры в связи с их переносом. Как заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, при этом будут учитываться интересы зрителей.

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"Мы намерены уделить должное внимание тем, кто уже купил билеты. Какие конкретно меры будут приниматься, нам предстоит решить. Это будет та же Олимпиада, только в другие даты. Предположим, кому-то они не подойдут и он не сможет присутствовать, мы будем учитывать такие моменты", - сказал он.

Муто также отметил, что на данный момент неясен масштаб расходов, связанных с переносом, и непонятно, кто будет эти расходы компенсировать.

На Олимпиаду в Токио планировалось продать около 10 млн билетов. Больше половины из них уже было разыграно через онлайн-лотереи среди жителей Японии.

Игры, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, во вторник перенесли на 2021 год.

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Перенос Олимпиады в Японии
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