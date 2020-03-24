Вопрос с купленными билетами на ОИ будет решаться с учетом интересов зрителей

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио уделят должное внимание вопросу уже приобретенных билетов на Игры в связи с их переносом. Как заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, при этом будут учитываться интересы зрителей.
"Мы намерены уделить должное внимание тем, кто уже купил билеты. Какие конкретно меры будут приниматься, нам предстоит решить. Это будет та же Олимпиада, только в другие даты. Предположим, кому-то они не подойдут и он не сможет присутствовать, мы будем учитывать такие моменты", - сказал он.
Муто также отметил, что на данный момент неясен масштаб расходов, связанных с переносом, и непонятно, кто будет эти расходы компенсировать.
На Олимпиаду в Токио планировалось продать около 10 млн билетов. Больше половины из них уже было разыграно через онлайн-лотереи среди жителей Японии.
Игры, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, во вторник перенесли на 2021 год.