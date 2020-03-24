Глава ВФВ Шевченко: международные федерации должны сохранить завоеванные лицензии на ОИ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международным спортивным федерациям необходимо сохранить уже завоеванные лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на 2021 год. Мужская и женская сборные России по волейболу завоевали право участия в Играх.

"Решение вызвано общей ситуацией, а не только спортом. Никто не хочет рисковать здоровьем спортсменов, поэтому и принято решение о переносе Игр. Сейчас будем разбираться в данной ситуации. Считаю, что все, кто отобрались - уже отобрались, вопроса для нас по отбору нет", - сказал Шевченко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.