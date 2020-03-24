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Перенос Олимпиады в Японии

Бах: точные сроки проведения Олимпийских игр в 2021 году пока не обсуждались

Во вторник МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса
Президент МОК Томас Бах EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Президент МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции, что на данный момент конкретные даты проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году не обсуждались.

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Во вторник МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

"Что касается точных сроков проведения Олимпиады, то мы не обсуждали этот вопрос с премьер-министром Японии. Он будет обсуждаться координационной комиссией МОК и оргкомитетом. Есть различные сценарии, сейчас необходимо сложить пазл из очень большого числа кусочков. Совместить их вместе невозможно за время телефонного звонка", - сказал Бах.

Глава МОК уточнил, что финансовый аспект переноса Игр также пока не обсуждался.

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Перенос Олимпиады в Японии
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