{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

FINA обсудит с оргкомитетом ЧМ-2021 по водным видам спорта возможность переноса турнира

Турнир должен пройти в Японии с 16 июля по 1 августа

ТАСС, 24 марта. Международная федерация плавания (FINA) готова обсудить с организаторами чемпионата мира по водным видам спорта 2021 года возможные изменения сроков проведения турнира. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Во вторник Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Чемпионат мира по водным видам спорта 2021 года должен пройти в Японии с 16 июля по 1 августа.

"После сегодняшнего совместного заявления МОК и организаторов Токио-2020 относительно переноса Олимпийских игр на 2021 год FINA будет тесно сотрудничать с организационным комитетом чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке, с Японской федерацией плавания и с властями Японии, чтобы иметь гибкость в определении сроков проведения соревнований, если это будет необходимо и по согласованию с МОК", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Глава Федерации фехтования России считает обоснованным перенос ОИ-2020 в условиях пандемии
По словам Александра Михайлова, в настоящее время большинство спортсменов не имеют возможности тренироваться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС