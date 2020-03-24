FINA обсудит с оргкомитетом ЧМ-2021 по водным видам спорта возможность переноса турнира

ТАСС, 24 марта. Международная федерация плавания (FINA) готова обсудить с организаторами чемпионата мира по водным видам спорта 2021 года возможные изменения сроков проведения турнира. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Во вторник Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Чемпионат мира по водным видам спорта 2021 года должен пройти в Японии с 16 июля по 1 августа.

"После сегодняшнего совместного заявления МОК и организаторов Токио-2020 относительно переноса Олимпийских игр на 2021 год FINA будет тесно сотрудничать с организационным комитетом чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке, с Японской федерацией плавания и с властями Японии, чтобы иметь гибкость в определении сроков проведения соревнований, если это будет необходимо и по согласованию с МОК", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.