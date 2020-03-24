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Перенос Олимпиады в Японии

Бах выразил уверенность в успешном проведении Олимпийских игр в 2021 году

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/MIREIA SEGARRA
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/MIREIA SEGARRA

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уверен, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут успешно. Таким мнением он поделился на пресс-конференции.

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Как и планировалось, я буду счастлив посетить Японию в мае. Своим визитом я хочу продемонстрировать полную приверженность успешному проведению Олимпийских игр в Токио и выразить благодарность оргкомитету, властям и народу Японии за их работу по подготовке к Играм и их поддержку", - сказал Бах.

Олимпийские игры не удалось провести в запланированные сроки в четвертый раз, однако впервые соревнования отложены на год. Из-за Первой мировой войны была отменена Олимпиада 1916 года, которая должна была пройти в Берлине. Игры 1940 года планировалось провести в Токио, но в 1938 году японская сторона отказалась от проведения соревнований, и они были перенесены в Хельсинки. В мае 1940 года Олимпиада была окончательно отменена из-за Второй мировой войны, та же участь постигла и Олимпийские игры 1944 года, которые должны были пройти в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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