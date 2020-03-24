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Перенос Олимпиады в Японии

Великая: Олимпиада должна оставаться праздником спорта, но сейчас это невозможно

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Олимпиада всегда была праздником спорта, которого ждала вся планета, но в сегодняшних условиях это невозможно, поэтому решение о переносе Игр на более поздний срок - единственно правильное. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Олимпиада всегда была праздником спорта, которого ждала вся планета, и всем нам хотелось бы, чтобы этим праздником она и оставалась. В нынешней ситуации это невозможно, и речи о трагедии упущенного результата или о крушении надежд даже не может идти. Речь идет о жизни людей", - подчеркнула Великая.

"Во всем мире происходят серьезные перемены, которые заставляют общество задуматься о своих ориентирах, о том, чем оно живет, чем дышит, о чем мечтает, надо радоваться каждому дню своей жизни. Да, произошло такое, и сейчас каждый из нас должен быть с теми, кому он нужнее всего - с детьми, родителями, близкими, друзьями. Пришло время переждать происходящее и задуматься о самых важных вещах. Всем желаю быть здоровыми и сильными, и пережить любые трудности", - сказала олимпийская чемпионка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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