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Влияние коронавируса на спорт

У игрока ФК "Ленинградец" обнаружили коронавирус, вся команда находится в изоляции

Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Весь состав футбольного клуба "Ленинградец" из Ленинградской области находится в самоизоляции после того, как команда провела сборы в Испании. Как сообщил ТАСС представитель команды, у полузащитника клуба Максима Астафьева подтвердился коронавирус, его госпитализировали.

"Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией. Команда вернулась в Петербург и села на самоизоляцию под домашний карантин. В какой-то момент Астафьев почувствовал недомогание, вызвал врачей и его госпитализировали в больницу имени Боткина, взяли анализ, сегодня анализ показал положительный результат", - сказал представитель клуба.

Он добавил, что симптомов у Астафьева нет и "температуры тоже нет". "Все остальные на самоизоляции, у большинства взяли анализы, насколько я знаю, ни у кого больше никаких подтверждений нет", - сказал представитель клуба, отметив, что игроки команды чувствуют себя нормально.

Как сообщил ТАСС источник во властных структурах региона, наличие коронавирусной инфекции подозревают у еще одного игрока клуба. Диагноз пока не подтвержден.

"Ленинградец" основан в 2018 году, после того как футбольный клуб "Тосно" прекратил свое существование. Клуб представляет Ленинградскую область в Профессиональной футбольной лиге (третий уровень чемпионата России). Полузащитник "Ленинградца" Астафьев в разное время выступал за "Зенит-2", "Тосно", "Мордовию".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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