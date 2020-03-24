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Перенос Олимпиады в Японии

Компания Zasport заявила о значительных финансовых потерях из-за коронавируса

Во вторник было принято решение о переносе Олимпиады на 2021 год
Анастасия Задорина Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Анастасия Задорина
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Экипировщик олимпийской команды России компания Zasport несет значительные финансовые потери на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказала главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

Во вторник было принято решение о переносе Олимпиады на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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"Для нас, как и для других партнеров олимпийского комитета, спортсменов, болельщиков, Олимпийские игры в Токио были ключевым событием 2020 года, которого мы ждали и к которому серьезно готовились, - сказала Задорина. - Но в текущей ситуации решение о переносе, на мой взгляд, является единственно верным. Безусловно, для Zasport это сложные обстоятельства: эскизы и образцы экипировки олимпийской команды России давно согласованы с МОК, многое уже произведено, остальное в процессе производства. Наши дальнейшие шаги в этом вопросе мы будем обсуждать с Олимпийским комитетом России, Министерством спорта РФ, надеемся на их поддержку и помощь".

"Несмотря на то, что деятельность Zasport не ограничивается сотрудничеством с ОКР - мы работаем с корпоративными клиентами, развиваем направления по розничным и онлайн-продажам, - в сложившихся обстоятельствах наша компания несет значительные финансовые потери. Сейчас такое время, когда брендам во всем мире приходится пересматривать и менять планы и стратегии развития, и мы не стали исключением. Но могу с уверенностью сказать, что Zasport не откажется от своих главных приоритетов - поддержки спортсменов и популяризации спорта", - добавила собеседница агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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