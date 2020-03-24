Семин будет контролировать тренировочный процесс футболистов "Локомотива" дистанционно

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отметил, что не отправит команду в отпуск в связи с пандемией коронавируса и будет контролировать индивидуальные занятия игроков дистанционно. Об этом Семин рассказал ТАСС.

Во вторник "Локомотив" сообщил о переходе футболистов на тренировки в домашних условиях.

"Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание, - сказал Семин. - Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план - контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону".

"Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем", - добавил главный тренер "Локомотива".

17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги как минимум до 10 апреля. После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.