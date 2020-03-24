{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Семин будет контролировать тренировочный процесс футболистов "Локомотива" дистанционно

Во вторник "Локомотив" сообщил о переходе игроков на тренировки в домашних условиях
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отметил, что не отправит команду в отпуск в связи с пандемией коронавируса и будет контролировать индивидуальные занятия игроков дистанционно. Об этом Семин рассказал ТАСС.

Во вторник "Локомотив" сообщил о переходе футболистов на тренировки в домашних условиях.

"Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание, - сказал Семин. - Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план - контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону".

"Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем", - добавил главный тренер "Локомотива".

17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги как минимум до 10 апреля. После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Семин, Юрий ПавловичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
КХЛ
Свитер с номером Мозякина будет поднят под своды арены после его ухода из ХК "Металлург"
Контракт 38-летнего форварда с клубом истекает в конце апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС