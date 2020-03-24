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КХЛ

Свитер с номером Мозякина будет поднят под своды арены после его ухода из ХК "Металлург"

Контракт 38-летнего форварда с клубом истекает в конце апреля
Сергей Мозякин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Мозякин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Символический свитер с номером хоккеиста Сергея Мозякина будет поднят под своды арены в Магнитогорске после ухода игрока из "Металлурга". Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Мозякин играл в "Металлурге" с 2011 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом России, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности, по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф.

"Естественно, майка Сергея должна висеть под сводами арены, так как его вклад в магнитогорский клуб огромен", - сказал Ласьков.

Контракт 38-летнего игрока с "Металлургом" истекает в конце апреля. "Мы предложение ему сделали. В данное время мы не располагаем такими средствами, чтобы выполнить его пожелания. Если что, Сергею Валерьевичу удачи в новом клубе, и спасибо за то, что он выиграл с "Металлургом" два Кубка Гагарина", - отметил Ласьков.

"Не знаю пока, принял ли он наше предложение, Сергей Валерьевич с агентом сейчас решают", - добавил он.

Ранее Ласьков рассказал, что предложил шестерым ведущим игрокам "Металлурга" пересмотреть контракты в сторону понижения зарплат в связи с вводимым в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона жесткого потолка в 900 млн рублей.

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