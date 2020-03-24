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Влияние коронавируса на спорт

Гимнастка Чусовитина решила остаться еще на сезон и завершить карьеру на Играх в 2021 году

По словам 44-летней спортсменки, она планировала завершить карьеру на Играх в Токио и не собирается менять свои намерения
Оксана Чусовитина AP Photo/Rebecca Blackwell
Описание
Оксана Чусовитина
© AP Photo/Rebecca Blackwell

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, в связи с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год приняла решение еще на сезон продлить свою карьеру в спорте. Об этом Чусовитина, выигрывавшая золото чемпионата мира еще в составе сборной СССР, сообщила ТАСС.

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Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Я с пониманием отношусь к решению МОК перенести Олимпиаду, все-таки самое главное - это здоровье людей, - отметила Чусовитина. - Я планировала завершить свою карьеру на Играх в Токио и не собираюсь менять свои намерения. Теперь я останусь в гимнастике еще на один сезон, буду тренироваться, чтобы выступить на этой Олимпиаде".

44-летняя спортсменка сказала, что сейчас находится в Ташкенте. "В Узбекистане также введен карантин, мы безвылазно находимся вместе с командой в гостинице, в которой есть зал для тренировок. Продолжаем готовиться к выступлениям", - сказала собеседница ТАСС.

Олимпиада в Токио должна стать восьмой в карьере воспитанницы советской школы спортивной гимнастики, завоевавшей в составе сборной СССР на чемпионате мира - 1991 две золотые награды. Право выступить в Японии Чусовитина завоевала по итогам чемпионата мира 2019 года в Штутгарте.

Теги
УзбекистанВлияние коронавируса на спорт
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