FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в Москве на лето 2021 года

ТАСС, 24 марта. Всемирная шахматная олимпиада, Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

"FIDE обеспокоена растущей пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения, указывающие на постоянное увеличение числа заражений во всем мире, и учитывая сегодняшнее заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресс FIDE", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.