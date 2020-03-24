Эксперт: проведение Шахматной олимпиады на фоне пандемии представлялось невозможным

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы Всемирной шахматной олимпиады не смогли бы обеспечить безопасность участников из-за пандемии коронавируса, проведение турнира в запланированный срок выглядело невозможным. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Во вторник Всемирная шахматная олимпиада и Всемирная шахматная паралимпиада были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады и первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

"Это решение было предсказуемым, по сравнению с турниром претендентов (проходит в эти дни в Екатеринбурге - прим. ТАСС) это огромная разница. По организации и массовости это соревнования совершенно разные. Турнир претендентов - это камерное событие, где теоретически и практически можно изолировать каждого участника. На Олимпиаде помимо около двух тысяч участников еще в районе тысячи сопровождающих, реально обеспечить уровень безопасности с учетом известных событий просто не представляется возможным", - отметил Смагин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.