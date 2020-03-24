{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Европейские олимпийские комитеты полностью поддерживают перенос Игр-2020

В EOK уверены, что спортсменам будут предоставлены наилучшие условия для подготовки к Играм в 2021 году

ТАСС, 24 марта. Европейские олимпийские комитеты (EOK) поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Игры-2020 в Токио на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба EOK.

Во вторник МОК объявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

На эту тему
Коронавирус - чемпион 2020 года. Олимпийские игры в Токио отложили до лучших времен

"Европейские олимпийские комитеты полностью поддерживают сегодняшнее совместное решение Международного олимпийского комитета и властей Японии перенести Олимпийские игры в Токио на лето 2021 года. Решение было принято в интересах спортсменов, их окружения, национальных олимпийских комитетов и всего олимпийского движения. Этим решением МОК доказал свою ответственность и компетентность в таких сложных ситуациях", - говорится в заявлении.

"Мы уверены, что МОК окажет всю необходимую поддержку, чтобы защитить национальные олимпийские комитеты от любых финансовых трудностей, связанных с размещением, тренировочными лагерями, билетами и прочим. При этом спортсменам будут предоставлены наилучшие условия для подготовки к Играм в 2021 году. Это решение укрепит солидарность олимпийского движения и позволит всем нам сосредоточиться на борьбе с последствиями пандемии COVID-19", - говорится в заявлении EOK.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Кризис в российской легкой атлетике
Юрченко и Ганус согласовали представителей РУСАДА в составе рабочей группы ВФЛА
Имена представителей Российского антидопингового агентства не сообщаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС