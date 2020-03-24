Европейские олимпийские комитеты полностью поддерживают перенос Игр-2020

Во вторник МОК объявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

ТАСС, 24 марта. Европейские олимпийские комитеты (EOK) поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Игры-2020 в Токио на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба EOK.

"Европейские олимпийские комитеты полностью поддерживают сегодняшнее совместное решение Международного олимпийского комитета и властей Японии перенести Олимпийские игры в Токио на лето 2021 года. Решение было принято в интересах спортсменов, их окружения, национальных олимпийских комитетов и всего олимпийского движения. Этим решением МОК доказал свою ответственность и компетентность в таких сложных ситуациях", - говорится в заявлении.

"Мы уверены, что МОК окажет всю необходимую поддержку, чтобы защитить национальные олимпийские комитеты от любых финансовых трудностей, связанных с размещением, тренировочными лагерями, билетами и прочим. При этом спортсменам будут предоставлены наилучшие условия для подготовки к Играм в 2021 году. Это решение укрепит солидарность олимпийского движения и позволит всем нам сосредоточиться на борьбе с последствиями пандемии COVID-19", - говорится в заявлении EOK.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.