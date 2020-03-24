Дэйли: рано говорить о влиянии переноса Олимпиады на сезон НХЛ

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Говорить о том, как перенос Олимпийских игр повлияет на время возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рано. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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"Слишком преждевременно говорить", - сказал Дэйли.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за распространения коронавируса.

НХЛ приостановила сезон 12 марта. Ранее сообщалось, что лига будет принимать решение относительно сроков возобновления с учетом интересов крупнейших американских телеканалов, которые бы не смогли в полном объеме освещать матчи НХЛ параллельно с Олимпиадой.