Эксперт: решение по проведению Шахматной олимпиады можно было отложить на пару месяцев

Во вторник FIDE сообщила о переносе данных мероприятий на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

"Это все печально, не совсем понимаю, почему Шахматную олимпиаду нужно было переносить именно сейчас, почему нельзя было подождать месяц-другой. Шахматная олимпиада не требует никаких капиталовложений, не надо строить инфраструктуру, в Москве все есть. Даже бронировать гостиницы и авиабилеты сейчас тоже совсем ни к чему, потому что по понятным причинам спрос на эти услуги сейчас снижен. Мне кажется, это решение политическое, принятое для того, чтобы шахматы стояли в одном ряду с остальными событиями", - отметил Шипов.