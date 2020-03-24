Эксперт: решение по проведению Шахматной олимпиады можно было отложить на пару месяцев

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международной шахматной федерации (FIDE) стоило отложить на пару месяцев принятие окончательного решения о проведении в 2020 году Всемирной шахматной олимпиады, Всемирной шахматной паралимпиады и конгресса FIDE. Таким мнением с ТАСС во вторник поделился гроссмейстер Сергей Шипов.
Во вторник FIDE сообщила о переносе данных мероприятий на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.
"Это все печально, не совсем понимаю, почему Шахматную олимпиаду нужно было переносить именно сейчас, почему нельзя было подождать месяц-другой. Шахматная олимпиада не требует никаких капиталовложений, не надо строить инфраструктуру, в Москве все есть. Даже бронировать гостиницы и авиабилеты сейчас тоже совсем ни к чему, потому что по понятным причинам спрос на эти услуги сейчас снижен. Мне кажется, это решение политическое, принятое для того, чтобы шахматы стояли в одном ряду с остальными событиями", - отметил Шипов.
"Дело в том, что наш турнир претендентов, который идет в Екатеринбурге, уже находится под огромным огнем критики, мол, почему все футболисты, хоккеисты и прочие спортсмены остановили свои соревнования, а шахматисты, видите ли, нет. Конечно, это вызывает определенные опасения, так что сейчас состоялась определенная перестраховка. С этим решением можно было повременить, допускаю и верю, что руководители шахмат руководствовались не только теми соображениями, которые я озвучил. Не смею их осуждать, но со стороны не все понятно", - добавил собеседник агентства.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.