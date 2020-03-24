Шубенков рассказал, что перенос Олимпиады не вызвал у него никаких эмоций

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не испытал никаких эмоций, узнав о переносе на год летней Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом Шубенков рассказал ТАСС.

"Заявление МОК о переносе Олимпиады на следующий год не вызвало у меня каких-то эмоций, потому что все к этому шло. С другой стороны, изменить ничего нельзя, будем готовиться в следующем сезоне. А я как тренировался, так и продолжал тренироваться. Но, конечно, я очень хотел, чтобы Игры состоялись в те сроки, которые были намечены изначально", - заметил Шубенков.

"Этот сезон для нас еще не закончен, в конце августа должен быть чемпионат Европы. План подготовки, конечно, нужно будет скорректировать, но почему не побегать. Сейчас я на сборах в Адлере, планирую там тренироваться до конца апреля", - заключил спортсмен, занявший на чемпионате мира - 2019 второе место.

Чемпионат Европы по легкой атлетике должен пройти с 26 по 30 августа в Париже.